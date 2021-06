Girondins : pourquoi l'OL pousse pour que la DNCG coule Bordeaux

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Plusieurs clubs suivent de très près la situation des Girondins de Bordeaux, qui pourraient être placés en redressement judiciaire dans les prochaines heures. Sûr de son fait et de l'évolution des règlements suite au Covid, Frédéric Longuépée envisage de « protéger » la place de Bordeaux en Ligue 1 en lançant ce type de procédure extrême et à double tranchant... Mais ils sont nombreux à vouloir contrarier ses plans.

Les Girondins ouvriraient la C1 à l'OL au dépend de Monaco !

En effet, il se murmure avec beaucoup d'insistance que certaines formations font déjà pression sur la DNCG pour que le club au scapulaire ne fasse l'objet d'aucun passe-droit si une procédure de sauvegarde venait à être lancée. Si on peut comprendre l'intérêt du Toulouse FC, vaincu en barrages par le FC Nantes et qui pourrait voir sa montée enterinée, la posture de l'OL – parmi les plus chauds à vouloir rétrograder Bordeaux – a de quoi surprendre.

C'est que le club de Jean-Michel Aulas aurait aussi quelques intérêts dans l'affaire. Comme le rapporte l'excellent site toulousain LesViolets.com, Lyon pourrait profiter de cette relégation au nom de « l'équité sportive » pour demander l'invalidation des 38 matchs de Bordeaux sur la saison 2020-21. Un recours qui transformerait le classement général et permettrait à l'OL, qui a perdu deux points contre les Girondins, de basculer devant Monaco sur le podium de Ligue 1 grâce au goal-average. Une manière assez sale d'aller gratter la Ligue des Champions mais qui ne semble pas effrayer les décideurs lyonnais...