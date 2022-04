Girondins : Poussin fait son mea culpa et donne rendez-vous contre l'ASSE

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Si les Girondins de Bordeaux ont vécu un après-midi cauchemardesque à Lyon (1-6), Gaëtan Poussin a eu des visions plus sombres que ses partenaires. En effet, le jeune gardien aquitain s'est complètement déchiré sur le deuxième but des Gones, expédiant son dégagement sur la tête d'un Karl Toko-Ekambi qui n'en demandait pas tant. Au micro d'Amazon après la partie, le portier a fait son mea culpa et promis une réponse forte mercredi lors de la réception de l'AS Saint-Etienne.

"J'ai mis un coup de blues à l'équipe, il faut assumer. Je n'ai pas répondu présent. Je ne vais pas m'excuser, juste porter mes responsabilités. On a fait de bonnes choses jusqu'à présent. On a la chance de jouer un match très important mercredi, il faudra se reprendre contre Saint-Etienne. Mon erreur est un tournant du match. La défaite est pour moi, et dès mercredi. On a fait un bon match à Lille, un autre à domicile contre Metz. Il n'y a pas des choses à changer contre Saint-Etienne mercredi. Je tiens à m'excuser auprès des supporters ayant fait le déplacement à Lyon. Mercredi, on sait qu'il ne faudra pas rigoler avec eux..."

Catastrophic error from Gaëtan Poussin, who slices his clearance and puts it on a plate for the forward to head into an empty net. — Get French Football News (@GFFN) April 17, 2022

Pour résumer Auteur d'une énorme bévue ayant précipité l'humiliation de son équipe à Lyon (1-6), le gardien des Girondins de Bordeaux Gaëtan Poussin a promis de se racheter face à l'ASSE mercredi dans un match très important dans la course au maintien.

Raphaël Nouet

Rédacteur