Girondins, PSG : quand Adli se compare à Mbappé…

Ces derniers temps, Yacine Adli en a entendu des vertes et des pas mûres sur son compte. Le plus gros tacle étant venu de l'ancien attaquant Frédéric Piquionne, qui a juré qu'il avait la grosse tête. Mais le joueur formé au Paris Saint-Germain lors d'une interview pour Canal+. En se comparant à Kylian Mbappé, plus mature plus vite, le milieu de terrain a prouvé qu'il avait la tête sur les épaules.

"Quand j'arrive en pro, je ne suis pas prêt"

"Je reprends une phrase qui a marqué un peu tout le monde, c’est la phrase de Kylian Mbappé, quand il dit qu’il ne faut pas qu'on ne lui parle de son âge. Il faut voir que cette phrase, il ne faut pas se l’attribuer parce qu’en fait, on n’a pas tous les mêmes processus. A certains, il faut plus de temps, et lui quand il dit qu’il ne faut pas lui parler d’âge, il sait de quoi il parle… Lui est prêt à jouer, et est très costaud."

"Quand j’arrive en pro au PSG à 17 ans, je ne suis pas prêt du tout à jouer dans cette équipe-là, à être titulaire. Et quand je pars de Paris, ce n’est pas par prétention parce qu’il me faut plus de temps de jeu ou que je ne joue pas assez… C’est que je sais que dans cet effectif, c’est compliqué de se faire une place et qu’il va falloir aller s’endurcir ailleurs."