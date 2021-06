Girondins : Quillot, Lopez... plusieurs potentiels acheteurs en prennent pour leur grade

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux sont à vendre suite au départ de King Street ! Parmi les investisseurs intéressés qui ont décidé de passer à l'action, Gérard Lopez, ancien président du LOSC, et Didier Quillot, ancien DG de la LFP, ne semblent pas faire l'unanimité. Dans l'émission Top of the Foot diffusée sur RMC, Jérôme Rothen a en effet fortement critiqué les deux hommes, qui en ont pris pour leur grade.

"J’en ai marre de ces gens-là en fait. Que ce soit son projet de rachat, que ce soit Didier Quillot… Je n’ai rien contre Didier Quillot, au contraire, j’ai beaucoup de respect pour l’homme qu’il est. Mais dans le football, au bout d’un moment, quand tu as des casseroles, c’est fini. On te laisse une chance, une seconde chance, et ‘on oublie, on avance encore ?’ : non. Il faut assumer tes conneries à un moment donné."

"C’est une catastrophe à Lille"

Gérard Lopez Credit Photo - Icon Sport

"Gérard Lopez, en effet, a été Champion parce qu’il a fait de cette aventure avec Lille. Mais on ne va pas retenir le sportif de Gérard Lopez, on ne l’attend pas sur ce point-là. Il avait Luis Campos qui a bien géré le sportif, on l’a toujours mis en avant, et le mérite sportif est surtout pour lui. Pour Lopez, on va regarder l’aspect financier, et c’est une catastrophe à Lille ; c’est pour ça qu’il est parti. C’est en train de se rectifier, donc tant mieux pour les lillois. Concernant Bordeaux, ils sortent d’années dramatiques avec ce propriétaire qui a tout lâché."

"Après, peut-être que le projet de Lopez, ou celui de Didier Quillot, sont conséquents et plus armés que les autres. Ce n’est même pas de mon ressort d’en parler, je parle des hommes. Dans le foot, on est habitué à voir certaines têtes, le foot est médiatiquement très important en France. Cela permet à ces gens-là d’exister, et ça me dérange. Cela reste mon football, ma passion. Quand tu fais des conneries qui ont été terribles ces dernières années, Lopez à Lille et Quillot avec Mediapro, je suis désolé… Normalement, c’est un point de non-retour. Je n’ai pas envie de les revoir dans le football ces gens-là, c’est tout. Je préfère un autre projet peut-être moins ambitieux et avec moins d’argent, mais où moins le cœur sera mis".