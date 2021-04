Girondins, RC Strasbourg, ASSE : Laurey successeur de Gasset, une annonce est tombée

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Les rumeurs commencent à se faire de plus en plus pressantes. Récemment, on a en effet appris que Thierry Laurey ne serait pas reconduit sur le banc du RC Strasbourg, où il arrive en fin de contrat en juin. Plusieurs candidats, comme rémi Garde, postulent déjà pour le remplacer en Alsace.

Laurey, lui, serait déjà en discussions avec les Girondins de Bordeaux pour remplacer Jean-Louis Gasset en fin de saison. L’Alsace a sorti l’information hier soir. Contacté par 20 minutes, l’entourage de l’entraîneur du RCSA a démenti « catégoriquement tout contact ou négociation » avec les Girondins.

Une annonce qui tombe mal en vue du maintien

Le FCGB en a fait de même dans les colonnes de Sud Ouest se mercredi. En lutte pour le maintien en Ligue 1 cette saison, les deux clubs doivent surtout s’épargner le moindre bruit relatif aux coulisses. Cette annonce donc très mal à ce stade de la saison.