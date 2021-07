Girondins, Real Madrid : Zinédine Zidane garderait en tête l'idée d'entraîner Bordeaux !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Dans quel club Zinedine Zidane deviendra l’entraîneur ? C’est la question que de nombreux fans de football se posent. Aujourd’hui, le champion du monde 98 est libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux on peut le voir profiter de sa famille, il a même accompagné son fils, Enzo Zidane, à Rodez pour l’un de ses premiers entraînements.

Celui qui a tout raflé avec le Real Madrid aurait des envies d’ailleurs. On sait que l’ancien numéro 10 des Bleus est très attaché à ses anciens clubs. La Juventus, Bordeaux et l’équipe de France devraient être ses objectifs en tant que coach.

Rien n’est fait mais le club français est prêt à accueillir son ancien joueur. Cependant, Zidane n’envisage pas de revenir entraîneur d’un club. Selon l'Équipe, le spécialiste de la roulette attend son tour pour devenir sélectionneur de l’équipe de France. Il aurait même repoussé “un très gros contrat” en Angleterre et plusieurs offres venues du Golfe et d’Asie. Selon Fred Hermel, correspondant à Madrid pour RMC Sport : “Il est 100% prêt, juste après l’élimination des Bleus à Bucarest. Je vous rappelle qu’il a quitté le Real Madrid. Il n’attend que ça. Et son staff n’attend que ça."

On comprend à quel point Zidane est attaché à l’équipe de France. Ce serait pour lui un nouveau challenge étant donné qu’il n’a entraîné que le Real Madrid pour le moment. Toutefois, il va falloir attendre pour voir Zidane coacher la bande à Griezmann car Noël Le Graët compte sur Didier Deschamps pour la coupe du monde 2022 au Qatar. Enfin, toujours d’après RMC sport, le président de la FFF a annoncé que Zidane sera le remplaçant de Deschamps en cas de départ de ce dernier : "Si Didier arrêtait, la première personne que je verrais, c’est Zidane, a encore répété récemment NLG. S’il est disponible, à ce moment-là, il sera l’homme de la situation."