Girondins : redressement judiciaire, nouvel entraîneur… les annonces fortes de Rigo

Pascal Rigo est très présent dans les médias. Après Sud-Ouest, l'homme d'affaires, qui réside en Californie, a accordé une longue interview à France Football. Dans celle-ci, il a évoqué son plan pour la reprise des Girondins de Bordeaux mais également son ambition concernant le futur entraîneur ou encore le centre de formation.

Le futur coach serait jeune, déjà passé par les Girondins

"Un redressement judiciaire n'est jamais l'idéal mais cela nous permettait de réaliser des investissements dans ce qui compte, le sportif. Car tout part du terrain et de l'effectif dont on pourra disposer. Nous pourrions alors dégager une enveloppe beaucoup plus importante afin d'être compétitif dès la première année. Il faudra savoir quels sont les joueurs qui vont rester, quel sera l'effectif et aussi quel sera l'entraîneur qui va venir et qui collera parfaitement au style de jeu souhaité et à la culture du club."

"Il y a un entraîneur sous contrat. Nous respectons l'homme et sa carrière. Comme tout le monde, nous savons qu'il s'interroge sur son avenir. S'il décidait de partir, nous avons déjà travaillé sur des pistes. Nous n'avons pas un nom précis, mais nous avons plusieurs possibilités extrêmement crédibles. Des coaches français qui sont jeunes, dont certains sont déjà passés aux Girondins et ressentent un véritable amour pour les Marine et Blanc. Nous réfléchissons également à tout un système pour améliorer la performance sportive."

"L'une de nos idées force est de devenir propriétaire de notre centre de formation pour pouvoir y investir massivement, notamment en y créant une structure féminine qui n'existe pas aujourd'hui. La formation est l'un des piliers essentiels de notre projet. L'innovation sera la clé de voute pour améliorer la performance sportive, en travaillant sur le sommeil, la nutrition, la rééducation fonctionnelle avec des experts du monde universitaire et de la recherche reconnus internationalement. Ce centre sera ouvert aux professionnels et aux amateurs pour que les Girondins retissent le lien avec les clubs de la région. Cet ancrage local est essentiel à nos yeux, je le répète.