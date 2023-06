Girondins – Rodez : le supporter qui a agressé Buades sort du silence, il dénonce une mascarade !

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est par lui que le scandale est arrivé, avec l'interruption du match et son arrêt. L'affaire sera tranchée lundi mais le supporter qui a agressé Lucas Buades lors de Bordeaux-Rodez s'est confié à So Foot. « Je suis quasiment certain de ne pas avoir touché Lucas Buades ! », affirme l'homme de 45 ans.

« Comment peut-on arrêter ce match ? »

Qui ajoute : « Je sais que je vais être interdit de stade et je considère que c’est normal, je connais le règlement. Je suis désolé pour tous les gens qui ont dû quitter le stade. Mais on parle de jeunes sportifs professionnels, habitués aux chutes et aux contacts, qui tombent comme des quilles après s’être fait légèrement bousculés. Effectivement, je les repousse, mais pas dans le but de leur faire mal. Comment peut-on arrêter ce match ? Quelle est cette mascarade ? »