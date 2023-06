Girondins - Rodez : quelles décisions possibles de la commission de discipline ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La Ligue 2 2022-23 n'a toujours pas rendu son verdict et il n'est pas dit que ça le soit encore ce lundi après-midi quand la LFP livrera son verdict. Alors que le FC Metz (2ème avec 3 points de plus que Bordeaux 3ème) et Annecy (16ème dans l'attente du résultat de Rodez 17ème) attendent cette décision pour entériner leur montée en Ligue 1 et leur éventuelle descente en National 1, de nombreux recours tomberont quel que soit la décision prise par la police des terrains. Trois scénarios sont envisageables :

1 – Défaite sur tapis vert de Bordeaux et dossier en instruction

S'il est vrai qu'un manquement dans la sécurité est à l'origine de l'entrée du supporter sur le terrain, ce scénario d'une décision tranchée et directe n'est pas forcément le plus probable avec les éléments à disposition des instances aujourd'hui. Bien évidemment, il y a le statut particulier de cette 38ème journée qui impose que tous les matchs se jouent en même temps et une décision rapide mais il y a aussi les conclusions de l'enquête du parquet de Bordeaux qui met en exergue quelques zones d'ombre du côté de Rodez.

Le club aveyronnais avait assuré que Lucas Buades était parti à l'hôpital alors que ce dernier - qui attendait en réalité dans le vestiaire - a bien pris le bus avec le reste du groupe deux heures après le match. Il y a aussi le fait que la commotion cérébrale prétendument détectée par le médecin du club ruthénois et validée succinctement par le médecin de garde à la demande du joueur n'a pas été constatée par le médecin légiste en charge du dossier. Le RAF a-t-il profité de la situation pour tenter d'obtenir un tapis vert ? C'est ce qu'on croit du côté d'Annecy... Si une telle décision venait à tomber, il y aura au moins deux recours (Bordeaux et Annecy). Tout cela sans présager du délai d'instruction pour d'éventuelles sanctions.

2 – Aucune décision, le dossier placé en instruction

Vu l'ampleur et la gravité des faits, la Commission de discipline dirigée par Sébastien Deneux devrait faire comme elle l'a fait par le passé dans les médiatiques dossiers Nice – OM et OL – OM en plaçant le dossier en instruction pour deux semaines. Dans ces cas-là, il est d'usage d'attendre les conclusions de l'enquête et de laisser le temps aux Girondins de Bordeaux comme à Rodez de monter leur dossier de défense. C'est le scénario le plus probable même si cela pousserait Metz et Annecy à patienter encore.

S'il semble impossible que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne repartent à 19 équipes l'an prochain et que cela contrariera les plans de 4 équipes au moins au moment de leur passage devant la DNCG, un recul semble nécessaire sur le dossier. Dans tous les cas, et sur tous les précédents, il est probable que Bordeaux se voit sanctionné d'un point de pénalité au moins (en plus d'un certain nombre de huis clos) ce qui ruinerait ses chances de montée mais cette sanction ne peut être prononcée sans qu'une instruction réelle n'a lieu.

3 – La LFP donne match à rejouer à huis-clos (sur terrain neutre?) ou à reprendre

C'est le scénario espéré par Bordeaux et Annecy dans l'attente de l'instruction : la Commission de discipline annonce la reprise de la rencontre à 0-1 pour Rodez à la 23ème minute ou le match qui redémarre à 0-0. La Commission de compétitions doit alors se réunir pour fixer une nouvelle date. Problème : alors que Bordeaux a retenu ses joueurs pour une semaine supplémentaire avant leur départ en vacances, ce n'est pas le cas de Rodez qui devra les faire revenir de congés. Il est donc probable que, si ce scénario est privilégié, le RAF déposera un recours pour ne pas jouer dans les prochains jours.

Le match peut-il être rejoué cette semaine ? Cela paraît très compliqué dans ces conditions. Peut-on envisager de le faire reprendre au retour des vacances après le 30 juin et la fin officielle de la saison 2022-23 ? Difficile aussi même si l'arrêt des compétitions par la Covid-19 a montré que la Ligue et la FFF savaient faire preuve de flexibilité sur ce point... Trouver une nouvelle date a déjà tout du casse-tête.