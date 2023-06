Girondins - Rodez : un premier verdict surprenant est tombé !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

La décision était attendue par au moins quatre équipes (Bordeaux, Rodez mais aussi Metz et Annecy) et elle n'est finalement pas si surprenante : la Commission de discipline de la LFP a décidé de placer le dossier du match Girondins de Bordeaux - Rodez en instruction du fait de la "gravité des faits". Une mesure obligatoire imposé par le règlement disciplinaire de la Ligue.

Décision le lundi 12 juin

Si cette première décision n'est pas une surprise et que cela gèle encore le dénouement de cette Ligue 2 2022-23, toute la subtilité de cette décision tient dans le timing. En effet, alors qu'elle laisse habituellement 15 jours à l'instruction pour monter son dossier, la LFP a annoncé qu'une décision sera rendue à l'issue de la séance du lundi 12 juin à 13 heures. Soit dans une semaine. "Dans l'attente de la décision, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 2", peut-on lire dans ce communiqué.

Pour rappel, le match Girondins de Bordeaux - Rodez a été arrêté à la 23ème minute après le but du club ruthénois. Un supporter bordelais énervé était rentré sur la pelouse pour pousser le buteur Lucas Buades, lequel est resté au sol avant que le "protocole commotion" ne soit appliqué pour provoquer l'arrêt de la rencontre. A Bordeaux comme à Annecy, on espère que le match sera rejoué ou terminé. Du côté de Rodez, on attend une victoire sur tapis vert pour entériner son maintien. Verdict dans 7 jours donc...