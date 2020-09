Girondins : Rothen pas tendre avec Roche sur ses déboires au PSG

Il était évident que les déboires d'Alain Roche au PSG allaient finir par lui revenir en pleine tête, maintenant qu'il a repris du service aux Girondins de Bordeaux. C'est que, s'il est resté six ans au poste de directeur sportif du club de la capitale, on se souvient essentiellement de ses flops comme les Brésiliens Souza et Everton. Deux joueurs présentés comme de futures stars et qui ont été des flops absolus.

Hier sur RMC, le tacle tant attendu est arrivé. Mais, bizarrement, il est venu d'un homme ayant justement travaillé avec Alain Roche au PSG. Jérôme Rothen a en effet joué du côté du Parc des Princes entre 2004 et 2009, ce qui fait qu'il a eu Roche comme directeur sportif pendant trois années. Visiblement, il n'en a pas gardé de bons souvenirs…

"Demandez-lui de retrouver un Everton…"

« Sur le poste de latéral gauche où les Girondins de Bordeaux rechercheraient un joueur, l’avantage c’est d’avoir Alain Roche directeur sportif dans ces cas-là. Il a eu une bonne lumière à l’époque, quand il était au PSG, avec Souza et Everton, donc demandez-lui de retrouver un Everton côté gauche. » Une rancœur qui s'explique peut-être par le fait qu'Everton jouait au même poste que Rothen et était donc appelé à le remplacer dans le onze de départ…