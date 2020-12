Grâce à un coup de canon d'Hatem Ben Arfa en fin de partie, les Girondins de Bordeaux ont glané un court mais précieux succès face à Brest (1-0). Forcément, après match, il était beaucoup question de la star offensive du club aquitain.

Baysse reconnaît une dépendance, pas Gasset

Au micro de Téléfoot, Paul Baysse n'a pas caché l'importance de HBA aujourd'hui à Bordeaux : « On connait ses qualités, on ne fait que louer ses qualités depuis qu’il est arrivé et depuis qu’on le connait (…) Après, il faut qu’on soit un peu moins « Hatem dépendant » (...) Ne pas se contenter de lui donner le ballon en disant qu'il se débrouille. Il faut qu’on fasse des choses autour de lui ».

Une dépendance assumée des joueurs … Mais moins par le coach Jean-Louis Gasset : « Hatem Ben Arfa est libre et l’équipe doit s’organiser en fonction de là où il est. Mais il n’y a pas de dépendance. C’est difficile parfois de faire comprendre à des joueurs, mais tout le monde le fait ». En attendant, le coach bordelais n'est pas mécontent de son unique recrue estivale qu'il sent pas loin d'être à 100% de ses capacités : « Il doit manquer encore un petit quart d’heure en terme de fraicheur à Hatem Ben Arfa ».