Girondins : sur le départ, Longuépée n'affiche aucun remord à Bordeaux

Présenté par les Ultramarines comme le grand méchant loup qui souhaitait le redressement judiciaire et la mort du club, Frédéric Longuépée est sorti du silence suite à l'accord trouvé pour la cession des Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez. Dans les colonnes de Sud-Ouest, l'ancien dirigeant du PSG est revenu sur le dénouement épique de cette vente.

« Soulagé » d'avoir évité le redressement judiciaire quand même

Frédéric Longuépée maintient d'ailleurs sa vision qui était que le redressement judiciaire était jusqu'aux dernières heures la meilleure option pour protéger les Girondins en s'appuyant sur l'article 103 bis du règlement administratif de la LFP : « Ce qui était important pour nous, c'était de sauver le club. Des garanties ont été apportées et permettent de passer à la phase 2 », lâche-t-il, se déclarant quand même « soulagé » d'avoir pu éviter le « RJ ».

« Ce n'est jamais une mesure simple, elle est douloureuse pour n'importe quelle entreprise. Maintenant, il ne faut pas se relâcher, on doit finaliser cette reprise pour que le club et son histoire prestigieuse restent en Ligue 1 », a glissé l'intéressé, qui se refuse à exprimer le moindre regret : « Est-ce que dans un contexte plus traditionnel, j'aurais agi différemment ? Il est toujours difficile de réécrire l'histoire ».