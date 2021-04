Girondins : un ancien de l’ASSE au chevet de Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux entre 2007 et 2013, Benoît Trémoulinas, passé également à l'AS Saint-Etienne en 2014, s'est exprimé sur le retrait de King Street, confiant qu'il serait prêt à jouer un rôle dans le club girondin.

"S’il y a un rôle à jouer il n’y a pas de soucis"

Benoit Trémoulinas Credit Photo - Icon Sport

"Je suis un amoureux du club. J’étais un supporter dans le ventre de ma mère. Forcément, s’il y a un rôle à jouer il n’y a pas de soucis mais ce n’est pas mon but non plus. Aujourd’hui le but c’est vraiment de retrouver un repreneur avec un projet viable et surtout des hommes de confiance. Parce que les Girondins de Bordeaux depuis quelques années manquent d’hommes de confiance qui connaissent bien le club. La priorité c’est forcément de retrouver quelqu’un car il n’y a plus énormément de temps. On parle aussi d’une descente possible en Ligue 2. Pour moi, ce serait une catastrophe parce que la Ligue 2 aujourd’hui, c’est très compliqué et de remonter en Ligue 1, c’est très compliqué aussi. Donc une descente en Ligue 2 serait une catastrophe", a-t-il confié à la Chaîne L'Équipe.