Girondins : un capitaine inédit a été nommé pour le RC Strasbourg !

En l'absence de Laurent Koscielny, mis à l'écart du groupe professionnel, et Benoît Costil, blessé au mollet, c'est Yacine Adli qui portera le brassard de capitaine des Girondins de Bordeaux pour la réception ce dimanche du RC Strasbourg, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Le milieu de terrain de 21 ans l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse. "On m'a spécifié que je serai capitaine. C'est une fierté immense pour moi. Je dois prendre plus de leadership, faire en sorte d'amener tout le monde dans le même sens. J'ai le brassard mais c'est comme si tout le monde l'avait, a encore souligné Adli. Il faut que tout le monde soit capable de haranguer son partenaire, pas que moi. Il faut beaucoup plus de vie."

🎙 Yacine Adli avant #FCGBRCSA : "Je serai capitaine [...]. Je vais faire en sorte d'emmener tout le monde dans le même sens et qu'on montre dès dimanche un vrai visage". pic.twitter.com/cpNYqLfLY5 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 21, 2022