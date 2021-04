Girondins : un coup dur se confirme pour Jean-Louis Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Touché au tendon d'Achille gauche, Laurent Koscielny est sorti dès la 24e minute lors de la défaite dimanche de Bordeaux face à l'AS Monaco (3-0), pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Le défenseur central girondin a passé des examens médicaux pour connaître la nature exacte de sa blessure.

Fissure du tendon d'Achille gauche pour Koscielny

Laurent Koscielny Credit Photo - Icon Sport

Le verdict est tombé ce mardi ! L'ancien joueur d'Arsenal souffre d'une fissure de ce même tendon. "A la suite d’un bilan clinique et d’imagerie, Laurent Koscielny présente une fissure du tendon calcanéen gauche. Le Club lui souhaite de revenir le plus rapidement possible", peut-on lire sur le compte Twitter des Girondins de Bordeaux, qui n'a cependant pas communiqué sur la durée de son indisponibilité. C'est un coup dur pour Jean-Louis Gasset à 5 journées de la fin du championnat.

Le Club lui souhaite de revenir le plus rapidement possible. pic.twitter.com/vFF8sehewe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 20, 2021