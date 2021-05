Girondins : un géant chinois et l'agent de Cristiano Ronaldo pour relancer Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Les candidats au rachat des Girondins de Bordeaux avaient jusqu’à 17H ce lundi pour transmettre leur projet à la banque Rothschild. Et d'après le compte Twitter Girondinfos, quatre projets ont été présentés : trois avec à leur tête des investisseurs français, et le 4e avec à sa tête le géant chinois Fosun, dont le projet serait mené par Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo et de nombreuses stars du football européen.