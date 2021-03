Girondins : un joueur de l'AS Monaco prévient Benoît Costil

Zapping But! Football Club MHSC, ASSE, Bordeaux : les chiffres de la carrière de Jean-Louis Gasset en Ligue 1

Au cœur d'une deuxième partie de saison morose, marquée par 7 défaites sur les 9 derniers matches, des tensions en interne, la lassitude de Jean-Louis Gasset, il ne manquerait plus que les Girondins de Bordeaux voit leur nom accolé à un record négatif. En l'occurrence, celui du but le plus rapidement encaissé. Celui-ci appartient depuis 1992 et une reprise de volée magistrale de Michel Rio avec Caen contre Cannes. Mais le Monégasque Kevin Volland envisage de se l'attribuer.

Il va tenter un lob du milieu de terrain

Interviewé par France Football, l'attaquant allemand détient déjà le record du but le plus rapidement inscrit en Bundesliga. Le 22 août 2015, il ne lui avait fallu que 9 secondes pour marquer avec Hoffenheim contre le Bayern Munich. A l'hebdomadaire qui l'interrogeait sur celui de Ligue 1, il a répondu : "Huit secondes ? Ah ! Il faudra peut-être que je frappe au but directement au coup d'envoi…".

Benoît Costil et les Girondins de Bordeaux, qui croiseront sa route le dimanche 18 avril, ont donc intérêt à faire très attention au moment où les Monégasques engageront. D'autant que Volland aura eu trois matches auparavant (deux contre Metz en L1 et en Coupe de France, un contre Dijon) pour peaufiner son lob…