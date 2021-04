Girondins : un repreneur richissime écarté à Bordeaux, l’ASSE dans la même panade ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La situation des Girondins de Bordeaux ne s’est pas arrangée ce week-end. Ce lundi, Sud Ouest affirme que Frédéric Longuépée en a néanmoins profité pour expliquer à ses proches que le placement du club sous la protection du tribunal de commerce serait exclusivement de son fait. C’est également ce qu’il a laissé entendre aux joueurs lorsqu’il a pris la parole vendredi, lors du stage organisé à Ploemeur.

En parallèle, une rumeur étrange a été éventée par Ben Jacobs. Le journaliste britannique a affirmé que le propriétaire d’Almeria Turki Al Sheikh et un dirigeant saoudien haut placé à seraient intéressés par un rachat du FCGB et auraient pris contact avec King Street. Romain Molina a balayé cette hypothèse d’un revers de main : « Non. »

Le journaliste indépendant, qui a fait un topo sur la situation des Girondins, a également précisé : « C’est une horreur quand un club est officiellement en recherche d’un repreneur. Ça attire une tonne d’intermédiaires, mythomanes, fonds et personnes sans scrupule. Ça va être un festival avec Bordeaux (jusqu’au moment où il faudra sortir les sous... Parler c’est facile). » En publiant une lettre annonçant leurs intentions de passer la main à l’ASSE, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer semblent avoir ouvert ce même champ des possibles à de multiples investisseurs.

I can confirm Saudi Royal Court advisor and Almería owner Turki Al Sheikh is interested in Bordeaux and has made contact with King Street. Watch this space 👀