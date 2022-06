Girondins : Yacine Adli se paye Lopez et Guion dans son message d'adieu

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après deux saisons et demi, Yacine Adli quitte les Girondins de Bordeaux le cœur lourd. Le milieu de terrain formé au PSG et qui est sous contrat avec l'AC Milan depuis l'été dernier a publié un long message sur les réseaux sociaux pour saluer tout le monde en Aquitaine, moins certaines personnes qui se reconnaîtront. Par exemple David Guion, puisqu'Adli a cité tous ses entraîneurs en Gironde à l'exception de l'ancien Rémois.

Il n'a pas non plus parlé de Gérard Lopez alors qu'il a cité le nom de beaucoup de personnes travaillant au Haillan. Enfin, il a une cette phrase très forte qui montre à quel point l'ambiance était lourde du côté du Haillan ces derniers mois : « J'aime ce club et je continuerai de l'aimer à vie. Je n'ai pas honte de le dire : ce club, du moins certaines personnes de ce club, m'a fait toucher la dépression, mais beaucoup m'ont donné énormément d'amour ».

🔵 Le message d’adieu de Yacine Adli aux #Girondins :



« J’aime ce club et je continuerai de l'aimer à vie. Je n'ai pas honte de le dire : ce club, du moins certaines personnes de ce club, m'ont fait toucher la dépression mais

beaucoup m'ont donné énormément d'amour. » pic.twitter.com/4AMhg6IdGZ — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) June 27, 2022

Pour résumer Seulement prêté par l'AC Milan, où il a été transféré l'été dernier, Yacine Adli quitte les Girondins de Bordeaux, où il était arrivé en janvier 2019, avec amertume envers certaines personnes. Gérard Lopez et David Guion peuvent se sentir visés...

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life