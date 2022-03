Guion contredit Lopez aux Girondins, le SB29 dévoile son futur stade, 5 supporters jugés au SCO

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Girondins : Guion a sorti Baysse de sa mise à l'écart

Samedi, les Girondins de Bordeaux se déplaceront à Lille sans trois habituels titulaires, Marcelo, Anel Ahmedhodzic et Josuha Guilavogui. Ce qui devrait permettre à Paul Baysse de disputer son premier match de la saison. Sud-Ouest rappelle que le défenseur central de 34 ans a été écarté du groupe pro en janvier par Gérard Lopez au motif qu'il ne parvenait pas à retrouver son meilleur niveau après une rupture du ligament croisé d'un genou. Deux mois plus tard, David Guion l'a relancé, prenant le contre-pied de son président. Il lui a accordé une demi-heure en amical contre Alavès (2-1) vendredi dernier et devrait le titulariser à Pierre-Mauroy.

Stade Brestois : un nouveau stade pour 2026

Hier matin, le SB29 a présenté son futur stade, appelé à succéder à Francis-le-Blé en 2026. D'une capacité de 15.000 places, intégralement couverte, l'enceinte sera écologique, puisqu'elle aura des éoliennes mais aussi des panneaux photovoltaïques, mais également accessible par tous les moyens, même le vélo. Elle sera bâtie sur la commune limitrophe de Guipavas et coûtera 85 M€.

SCO Angers : 5 supporters jugés après les bagarres contre l'OM

De violents incidents s'étaient produits sur la pelouse du stade Raymond-Kopa à la fin d'Angers-Marseille (0-0) le 22 septembre dernier. Des ultras des deux bords en étaient venus aux mains sans qu'on sache qui avait commencé. Une bombe agricole aurait été envoyé dans le parcage phocéen, entraînant la réaction de celui-ci. Toujours est-il que cinq supporters angevins étaient jugés hier, dont un bien connu de la justice. Des peines de deux mois à un an d'emprisonnement avec sursis ont été requises, de même que trois années d'interdiction de stade.

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique - de la Ligue 1.

