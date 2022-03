La faillite guette les Girondins, Strasbourg prépare l'après-Ajorque, Monaco conforte Clement

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Girondins : Riolo craint le pire en cas de relégation

A l'instar de beaucoup de monde, le journaliste de RMC Daniel Riolo craint qu'une relégation des Girondins de Bordeaux entraîne une chute sans fin du club aquitain, confronté à de grosses difficultés financières et que son propriétaire, Gérard Lopez, pourrait lâcher... "On sent qu'il n’y a pas de solution, on sent qu'il n'y a pas de sous, que le président n'est pas assez présent, que lui-même a pratiquement déjà annoncé la Ligue 2 en annonçant que "Si c'est ça, je resterai". Il n'y a pas de révolte dans l'équipe, il ne se passe rien, c'est un peu comme si on l'avait accepté, comme si on s'y préparait, que le couperet est passé tout près la saison dernière et qu'il va revenir. On se prépare presque à ça et l'étape d'après, ça peut carrément être la disparition du club. Je veux dire par là, la rétrogradation dans les divisions inférieures par le biais administratif. Je pense qu'on est déjà dans l'étape d'après, malheureusement."

Strasbourg prépare l'après-Ajorque

Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 27 matches de Ligue 1 cette saison, Ludovic Ajorque devrait être très convoité cet été. Le RC Strasbourg se prépare à un éventuel départ de l'attaquant réunionnais et prospecte à tout-va. Selon le site score.fr, deux noms figurerait tout en haut de la liste des recruteurs alsaciens : Jörgen Larsen, attaquant norvégien de 22 ans évoluant à Groningen, et Jean-David Beauguel, natif de Strasbourg qui joue au Viktoria Plzen, en République tchèque. Ce dernier sera libre cet été et ne coûtera donc rien en indemnité de transfert...

AS Monaco : Mitchell conforte Clement

Directeur sportif de l’AS Monaco, le discret Paul Mitchell n’a aucun doute sur la réussite de Paul Clement sur le banc de l’équipe de la Principauté malgré des derniers résultats en dents de scie. « « Vous ne devez jamais avoir de regrets dans la vie, indique l’Anglais dans L’Équipe au sujet de Niko Kovac. On avait fait une analyse très poussée de la situation. On a cherché un profil comme celui de Philippe, celui d’un gagnant, mais plus important encore, celui d’un entraîneur qui fait progresser ses joueurs, pour tirer le maximum d’eux pour cette saison mais aussi pour la suivante et celle d’après. J’ai une grande confiance en lui. C’est un gagnant. C’est un entraîneur extrêmement studieux et travailleur. On doit être patient. Le dernier entraîneur (Niko Kovac) avait eu seize mois. Philippe a besoin du même soutien. On regarde à long terme : il sera un grand investissement pour le club pour les prochaines saisons. »

Stade de Reims : le fils de Faubert arrive !

Passé notamment par le Real Madrid ou encore les Girondins de Bordeaux, Julien Faubert voit son nom rejaillir en pleine lumière cette semaine. Et pour cause : son fils aîné Noam vient de signer au centre de formation du Stade de Reims ! « Fruit d’un travail de qualité des éducateurs, des choses proposées dans notre club de l’Etoile FC Fréjus-Saint Raphaël, aujourd’hui mon sentiment est Fierté, a indiqué l’entraineur adjoint de l’équipe première du club varois sur Facebook. C’est le mot qui m’envahit. Je suis fier de ton travail, de ta persévérance, de ta force de caractère dans tes moments de doutes. Une étape de ta vie commence et le plus dur reste à faire, mais j’ai confiance en toi. Je t’aime mon champ... » Jusqu’à la fin de la saison, Faubert évoluera avec les U16 régionaux de son club actuel et évoluera au Stade de Reims seulement à partir de la saison prochaine.

