Ligue 1 : Girondins de Bordeaux - OGC Nice, les compos

Les sept matches restants de la 5e journée se déroulent ce dimanche. On commence avec un Bordeaux-Nice opposant deux des outsiders de la saison. Les Girondins, battus à Lens (1-2) la semaine passée, vont tenter d'inscrire leurs premiers buts et de remporter leur premier succès à domicile de la saison. Ils devront faire sans Baysse, suspendu, et Zerkan, blessé. Côté niçois, c'est un peu l'hécatombe depuis Atal, Nsoki, Bambu, Danilo et Boudaoui sont tous à l'infirmerie. En instance de départ (peut-être pour Bordeaux !), Cyprien est aussi absent du groupe.

Bordeaux : Costil - Sabaly, Koscielny (c), Pablo, Benito - Otavio, Basic - De Préville, Adli, Kalu - Maja.

Nice : Benitez - Lotomba, Pelmard, Dante (c), Kamara - Lees-Melou, Schneiderlin - Ndoye, Lopes, Gouiri - Dolberg.