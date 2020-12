LOSC - Girondins (2-1) : Jean-Louis Gasset cherche des solutions pour lutter contre la "Ben Arfa dépendance"

À Bordeaux, il y a Ben Arfa et les autres. Encore à Pierre-Mauroy, le meneur de jeu des Girondins a été décisif. Sur corner, l'ex-élément du PSG a trouvé Basic, qui a égalisé. Mais, finalement le club au scapulaire a lâché devant Bamba et Fonte. Une nouvelle défaite qui ne permet pas aux Girondins de s'extirper du ventre mou de Ligue 1 (11e).

Pourtant, en conférence de presse, Jean-Louis Gasset s'est montré optimiste : “Je ne parle pas de défaite logique. On est mené à la mi-temps alors que c’est nous qui gagnons les duels […] Quand je regardais Lille avant le match j’étais inquiet, mais aujourd’hui je n’ai pas eu cette sensation."

Avant de revenir sur la prestation des joueurs qui devaient accompagner Ben Arfa sur le front de l'attaque : "De Préville et Oudin ont fait le match que j’attends d’eux. Il faut se servir de l’effectif car on va jouer tous les trois jours […] Je ne suis pas déçu du contenu. On savait qui on avait en face et on comprend pourquoi Lille est invaincu à domicile […] On a manqué de réalisme mais il nous reste trois matchs qui sont à notre portée à l’avenir.” Pour le futur, Jean-Louis Gasset le sait, Ben Arfa ne pourra pas tout faire.