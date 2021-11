Metz - Girondins : M'Baye Niang pointe du doigt ses coéquipiers

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Alors qu'ils menaient 2-0, les Girondins de Bordeaux ont concédé ce dimanche le match nul sur la pelouse de Metz (3-3), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'attaquant girondin, M'Baye Niang, qui est rentré à une demi-heure du terme, a tancé ses coéquipiers.

"C'est vraiment dommage, on fait 40 bonnes premières minutes, on mène 2-0, après on fait des erreurs d'inexpérience et même de manque de respect vis-à-vis de l'adversaire. On commence à être arrogants, un peu hautains, alors qu'on connaît notre position", a lâché l'ancien joueur du Stade Rennais au micro d'Amazon Prime Vidéo.

C'est terminé. Un superbe match mais un seul point au final.



3⃣-3⃣ #FCMFCGB pic.twitter.com/BieRUSBDOJ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 21, 2021