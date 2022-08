Monaco officialise Camara, le SB29 pas serein avant l'OM, Guion savoure la première victoire des Girondins à domicile

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASM a officialisé ce dimanche, au lendemain de son nul contre Rennes (1-1), l'arrivée du milieu de terrain du Red Bull Salzbourg moyennant 15 M€. La recrue a déclaré sur le site du club : « Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l’AS Monaco. Après ma formation au Mali, j’ai eu l’opportunité de vivre de très belles saisons au sein du Red Bull Salzbourg, où je me suis aguerri et où j’ai pu vivre une magnifique première expérience en Europe. Désormais, je suis pleinement concentré dans cette nouvelle étape de ma carrière et j’ai hâte, avec l’ensemble de mes nouveau coéquipiers, de relever les nombreux défis qui vont rythmer notre saison ».

Volonté de piquer sa star avant un gros match ou désamour ? En conférence de presse avant le choc contre l'OM ce soir, l'entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, n'y est pas allé de main morte au moment de commenter les états de service de l'attaquant algérien Youcef Belaïli. L'ancien défenseur a estimé que son joueur avait beaucoup de progrès à faire sur le plan physique et qu'il devait apprendre à lâcher son ballon un peu plus vite. Ambiance...

La semaine dernière contre Monaco (1-2), le gardien strasbourgeois Matz Sels a réalisé 9 arrêts, plus gros total de sa carrière. L'Equipe s'attarde sur les problèmes défensifs du Racing, déjà visibles lors de la campagne de matches amicaux. Interrogé sur le sujet, l'entraîneur alsacien, Julien Stéphan, estime qu'il s'agit avant tout d'un problème collectif. Mais en cas de nouvelle contre-performance à Nice cet après-midi, il pourrait envisager de changer des hommes en prévision des prochaines échéances.

Hier après-midi, les Girondins ont remporté leur premier match de la saison à domicile (1-0 face à Niort). Pour leur entraîneur, David Guion, il s'agit peut-être d'un déclic, même s'il a trouvé que la manière n'avait pas été au rendez-vous : "C'est une victoire qui va compter car c'est important de gagner à domicile. On en a besoin et aussi de partager ça avec le public. Vous savez qu'il ne faut pas trop tarder pour gagner à domicile. Pour amener de la confiance à nos jeunes c'est une étape importante. Je n'ai pas aimé la première mi-temps. On a été beaucoup trop timide dans le jeu. Les garçons n'ont pas fait ce qu'on a bossé toute la semaine. On a frôlé la correctionnelle avant la pause. On était satisfait d'être à 0-0. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On a dû se recentrer sur le jeu et ce qu'on avait bossé. Comme par hasard, dans nos 25 premières minutes de la deuxième mi-temps on a fait des choses intéressantes dans le jeu. On a marqué sur une action que l'on avait répétée à l'entrainement. C'est une bonne chose. Grâce à notre public dans le dernier quart d'heure on a réussi à tenir ce 1 à 0. On n'a pas joué assez vite en première mi-temps, trop latérale, trop bas avec trop de touches de balles. C'est ça la jeunesse, il faut souvent répéter les mêmes choses. Techniquement ils doivent se libérer davantage. C'est une question de confiance. On a travaillé la profondeur et les appels entrants à l'entrainement."