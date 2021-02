Nîmes – Girondins (2-0) : le terrible constat de Gasset après la nouvelle déroute bordelaise

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si le mois de janvier avait laissé croire aux supporters des Girondins que la crise était de l'histoire ancienne, les derniers résultats viennent ramener de gros nuages au dessus des têtes. Sur la pelouse de Nîmes, les Bordelais ont affiché un visage bien décevant, qui a inspiré une analyse sans concession de Jean-Louis Gasset.

Dans des propos relayés par Girondins33, le technicien bordelais n'a pas caché ses doutes du moment. « On a bien maîtrisé janvier et on a pris un point sur quinze possibles. On a perdu la générosité de la technique car on perd des ballons incroyables. [...] Quand on perd Otavio, Youssouf Sabaly, Paul Baysse et Toma Basic, le destin joue contre nous. Il faut arriver à renverser la vapeur et il faut avoir du mental pour le faire. »

Gasset croit encore pouvoir changer les choses

Pointant du doigt une équipe « lisible » qui « touche dix fois le ballon pour jouer sur un côté », Gasset a reconnu que son équipe « est dans le dur ». Avec un discours plein de fatalisme sur la tendance actuelle. « Le deuxième but fait lucarne alors qu'il peut taper le poteau et ressortir. En ce moment c'est ainsi. C'est une période terrible à vivre. On a pris ce carton rouge alors que nous sommes menés 1-0 avec 70% de possession du ballon malgré que l'on n'en fasse par grand chose. Rien ne va mais il faut inverser la tendance », a conclu le coach bordelais.