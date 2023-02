Nouveaux investisseurs à Bordeaux, Le Fée sur le départ à Lorient, Angers se voit en L2

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Girondins : de nouveaux investisseurs arrivent à Bordeaux

Ouest-France assure dans son édition du jour que Gérard Lopez discute avec trois fonds de pension pour intégrer le capital des Girondins de Bordeaux, dont il est propriétaire depuis l'été 2021. L'identité de ces fonds n'a pas fuité mais ils auraient visité le Haillan mardi. L'idée de Lopez serait de demeurer majoritaire et aux commandes du club. L'injection de liquidités dans le club permettrait au FCGB de poursuivre sa reconstruction ou, dans le cas d'une non-montée en fin de saison, de ne pas risquer un dépôt de bilan.

FC Lorient : Le Fée s'interroge sur son avenir

En fin de contrat en 2024, Enzo Le Fée pourrait disputer sa dernière saison dans le club de sa ville natale. Le milieu offensif discute avec les Merlus pour une prolongation de contrat depuis des mois mais rien n'avance. Le président du FCL, Loïc Féry, a expliqué à L'Equipe : "Tout le monde sait qu'on aimerait bien aboutir à une prolongation. Il y a des discussions, on verra si elles aboutissent. Il y a des choses que l'on peut faire, d'autres que l'on ne peut pas faire. Si la conclusion est que ce n'est pas possible, ce sera comme ça. On en sera désolés parce qu'on pense que c'est un joueur emblématique du club, qui mériterait une prolongation à la hauteur ce qu'il apporte au club". Le quotidien sportif assure que le Borussia Dortmund, l'AC Milan et le Napoli sont sur les rangs pour le recruter. Sa valeur est estimée entre 10 et 15 M€.

Stade de Reims : une invincibilité à l'épreuve de la bête noire

Invaincu depuis 16 matches en Ligue 1, le Stade de Reims accueille cet après-midi le TFC, qui l'a battu à deux reprises depuis le début de la saison : lors du match aller (0-1 au Stadium) et en 8es de finale de la Coupe de France (1-3). Deux revers qui sont restés en travers de la gorge des Rémois, assure l'attaquant Myziane Maolida. En cas de succès à Delaune, le TFC passerait devant son adversaire du jour et l'expulserait de la première moitié du classement.

Montpellier : Der Zakarian n'en finit plus d'engranger

Après son nul hier contre Lens (1-1), Michel Der Zakarian en est à sept points en trois matches depuis son retour sur le banc de Montpellier. Auparavant, le MHSC n'en avait pris que... trois en six rencontres ! Grâce à l'ancien défenseur, le club héraultais a pris huit longueurs d'avance sur la zone rouge en attendant les rencontres de l'après-midi.

SCO d'Angers : Bouhazama se dédouane et parle de L2

Après la défaite de son équipe à domicile contre un faible OL (1-3), l'entraîneur du SCO d'Angers, Abdel Bouhazama, a refusé d'endosser toutes les responsabilités du naufrage de son club, qui voit la L2 se rapprocher à grands pas (déjà dix points de retard sur le premier non-relégable, Brest) : "La situation ne s'éclaircit pas, on n'avance pas. C'est un héritage que j'ai eu, j'aimerais qu'on me juge si je suis au départ d'un projet. Aujourd'hui, mon bilan n'est pas satisfaisant, même si je vois de bonnes choses. J'ai hâte, surtout pour les joueurs, les supporters et nos familles, que les garçons aillent chercher une victoire. Elle ferait du bien à tout le monde et à moi aussi. En attendant, le plan B qu'est la Ligue 2 doit être envisagé".