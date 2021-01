OGC Nice – Girondins (0-3) : Gasset met en valeur le talent qui a pris le relais de Ben Arfa

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Pour la première fois de la saison, les Girondins de Bordeaux sont parvenus à enchaîner deux succès consécutifs. En s'imposant à Nice, les hommes de Jean-Louis Gasset ont montré que le début de l'année 2021 était favorable.

Dans des propos relayés par Webgirondins, le technicien bordelais n'a pas caché sa satisfaction face au contenu affiché par ses hommes. « C’est pratiquement le match le plus abouti de la saison. On a marqué 3 buts et on a bien défendu et on fait notre 11e clean-sheet (...) Là on commence, physiquement et techniquement, à ressembler à quelque chose. »

Adli prend une nouvelle dimension

Une performance très satisfaisante obtenue sans un certain Hatem Ben Arfa qui se remet de sa blessure. Mais un homme a pris le relais pour mener le jeu bordelais : Yacine Adli auteur d'un match plein.

Et Gasset n'a pas manqué de souligner l'éclosion de l'ancienne promesse du PSG. « C’est comme ça qu’il faut qu’il soit. Qu’il marque, qu’il soit juste. Quand il joue perso, ce n’est pas son rôle. Aujourd’hui il a fait un très bon match, c’est comme ça que je l’aime », a apprécié Gasset.