OM, Girondins : Grégory Sertic prend sa retraite (officiel)

Laissé libre par l'OM, au terme de son contrat, Grégory Sertic a décidé de ranger ses crampons. Il a expliqué sa décision au micro de Canal + : "Ces dernières années à l’OM ont été compliquées sur le plan physique et mental. J’ai tenu avec le mental, le physique a tenu grâce aux staffs médicaux aux Girondins et à l’OM. Ce n’était plus possible. Ça met un coup au moral. J’ai envie de jouer. Mais, physiquement, je ne peux plus être joueur pro. Il faut que je pense à l’avenir."

Pour sa reconversion, Sertic souhaite devenir entraîneur le plus rapidement possible : "Cela va faire bizarre de ne plus sentir cette pelouse. Ça va faire étrange. Je vais me lancer dans les diplômes pour devenir entraîneur. Ça va être dur, mais je vais être accompagné. Pour mes parents, c’est aussi très dur. Quand tu vois ton fils passer pro, il s’attendait à un nouveau challenge. J’ai d’autres ambitions. Ils me suivent, avec ma copine, également mes deux frères. Ils ont eu un choc. Mais, ils sont rassurés."

Brillant sous les couleurs des Girondins avec un titre de champion en 2009, Sertic a exprimé toute sa fierté au moment de mettre un terme à sa carrière : "Le gamin en moi est fier. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je suis parti à 12 ans de chez mes parents. C’est très compliqué. Il a fallu créer son histoire. J’ai eu des magnifiques années à Bordeaux. Je n’ai eu aucun regret. À Marseille, l’expérience a été folle même si j'aurais aimé qu'elle se passe différemment."