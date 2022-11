Pas de cadeau de la Métropole aux Girondins, Favre (OGCN) a félicité Renard, le nouveau Furiani dévoilé

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Girondins : la Métropole pas décidée à faire de cadeau pour le stade

Un conseil de Métropole s'est tenu à Bordeaux vendredi et il a été question de revoir le loyer liant les Girondins au Matmut-Atlantique. Les dirigeants du FCGB, empêtrés dans des problèmes financiers sans fou, voulant qu'il soit revu à la baisse. Mais le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani, a déjà prévenu qu'il ne fallait pas trop compter sur la générosité des collectivités : "C'est un contrat qui a été signé pour 30 ans, avec des gens qui étaient parfaitement avertis. Il y a une close de revoyure dans le contrat, donc on va l'appliquer, mais ça ne veut pas dire une close de révision automatique On a déjà fait des efforts, des allègements, on ne doit pas toujours faire face à l'argent public pour combler des déficits".

OGC Nice : Lucien Favre a écrit à Hervé Renard

Après l'incroyable victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine (2-1) mardi dernier, l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, a écrit au sélectionneur des Verts, Hervé Renard. C'est ce dernier qui a révélé l'anecdote sur beIN : "Lucien Favre m'a envoyé un message après la victoire contre l'Argentine. Il m'a dit que je n'étais pas obligé de lui répondre, que je devais avoir beaucoup de travail. Je lui ai répondu : "Coach, j'ai tellement de respect pour vous que je suis obligé de vous répondre".".

SC Bastia : le futur Furiani dévoilé

La communauté d'agglomération de Bastia a dévoilé la maquette du futur stade Furiani, qui sera disponible d'ici trois ans, soit à l'horizon 2025. Il sera intégralement couvert d'une sorte de voile comme celle du Vélodrome. Les travaux débuteront l'été prochain. La future capacité de l'enceinte n'a pas été dévoilée mais les architectes ont annoncé avoir eu pour priorité de conserver l'effet chaudron de l'enceinte actuelle. Les travaux coûteront 12 M€ aux collectivités.

Stade de Reims : un club algérien a repris l'ancien logo du SDR !

Le compte Twitter Reims VDT a trouvé une petite pépite sur le net : le club algérien du CR Zaouia a exactement le même logo que le Stade de Reims il y a deux ans, à savoir un rond rouge avec les initiales en haut, un ballon en bas et des traits au milieu. Une drôle de pratique car il ne semble pas y avoir de liens entre les Champenois et les Fennecs.