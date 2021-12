Pas de retrouvailles pour Lopez (Girondins) avec le LOSC, le Stade de Reims sans complexe face à l’OM

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Girondins : Gérard Lopez absent contre le LOSC

Petite surprise concernant le dernier match de l’année des Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez ne sera pas présent car retenu par ses affaires. On aurait pu penser que le propriétaire du club aurait pourtant fait le nécessaire afin d’être présent pour les retrouvailles avec le LOSC, où il était encore président il y a un an. Sud Ouest, qui révèle l’information, explique que Gérard Lopez reste plus populaire chez les joueurs lillois que son successeur, Olivier Létang…

Stade de Reims : Donis va à Marseille pour gagner

Mercredi, un déplacement très difficile attend le Stade de Reims puisqu’il se rend à Marseille, actuel 2e de Ligue 1. Si Oscar Garcia l’a joué prudente en vantant les qualités de l’OM et de Dimitri Payet, « peut-être le meilleur joueur du championnat », son attaquant grec Anastasios Donis est plus direct : « Je reconnais que c’est une équipe avec beaucoup de qualité, ce sera difficile. Mais on y va pour gagner, comme on a fait à Lyon ».

Nancy : Pedretti confirmé dans ses fonctions ?

Intronisé entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine fin septembre après le limogeage de Daniel Stendel, l’ancien milieu de terrain de l’OM et de l’OL Benoît Pedretti pourrait être confirmé dans ses fonctions. Et ce alors que le club au chardon est toujours dernier de L2 ! Mais ses dirigeants sont satisfaits de son travail et ont vu dans la qualification en Coupe de France aux dépens de Troyes la confirmation de son bon travail. Joint par L’Equipe, Pedretti dit bien vouloir « aller au combat, mais (s’il est) bien armé ».

Benoît Pedretti durant l'échauffement dirigé par Arnaud Lesserteur #ASNL pic.twitter.com/27zqnBGFhz — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) December 20, 2021