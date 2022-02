RC Lens : le verdict est tombé pour Saïd et Gradit, ils rateront Bordeaux et bien plus encore !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le RC Lens enchaîne les mauvaises nouvelles. Alors qu’ils restent sur une série de trois défaites, toutes compétitions confondues, les Sang et Or devront se passer de deux de leurs joueurs dimanche pour la réception des Girondins de Bordeaux (17h).

« Deux indisponibilités de 3 à 4 semaines Touchés sur la pelouse de Lorient ce dimanche, Jonathan Gradit et Wesley Saïd souffrent tous deux d’une lésion musculaire, respectivement au mollet gauche et aux ischios-jambiers (droit) », a glissé le compte Twitter du RC Lens ce midi.

L'entraîneur des Sang et Or Franck Haise devra donc revoir ses plans en défense mai aussi en attaque, lui qui a déjà dû passer dans un schéma à quatre défenseurs dimanche à Lorient pour contrer les velléités des Merlus. Sans grande réussite.

