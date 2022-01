RC Strasbourg : Stéphan sous le charme d’un Girondin

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La confrontation entre les Girondins de Bordeaux et le RCSA Strasbourg a tenu toutes ses promesses, ce dimanche 23 janvier pour la 22e journée de Ligue 1, mais ce sont bien les bordelais de Vladimir Petkovic qui en sont sortis vainqueurs (4-3). La formation de l’Aquitaine doit notamment son succès à un homme, Hwang Ui-Jo qui est devenu le meilleur buteur asiatique dans l’histoire du championnat de France avec 26 buts inscrits comme l'indique OptaJean.

26 – Hwang Ui-jo 🇰🇷 a inscrit ses 25e et 26e buts en Ligue 1, devenant le meilleur buteur asiatique de l’histoire de la compétition. Continental. #FCGBRCSA pic.twitter.com/kc9adzUAr0 — OptaJean (@OptaJean) January 23, 2022

Le manager de Strasbourg n’est pas resté insensible à la prestation du coréen, auteur d’un doublé, et l’a fait savoir en conférence de presse après le match. « On a aussi été battus par la classe de Hwang, qui a fait un très gros match, qui a été ultra décisif. » Le fils de Guy Stéphan a également souligné les erreurs redondantes de ses joueurs. « On a offert beaucoup de transitions à Bordeaux, qui les a bien jouées, qui les a utilisées en première période. C’est une défaite difficile pour nous, forcément, c’est décevant. On a manqué beaucoup de dynamisme sur la première période, on a eu du mal à sortir les ballons, on était empruntés », a-t-il déclaré.