Stade de Reims - Girondins : la réponse sereine de Petkovic au sujet de sa démission

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Bordeaux est avant-dernier de Ligue 1, suite au match face à Reims. Une lourde défaite (5-0) qui n’arrange pas les affaires des Marines et Blancs dont l’avenir dans l’élite s’annonce de plus en plus incertain. Un positionnement qui pourrait fragiliser la place de l’entraîneur dont ce dernier ne semble pas s’inquiéter.

Après le match, Vladimir Petkovic a répondu très clairement à une question sur une potentielle démission : « Non, pourquoi ? ». Voici les seuls mots prononcés par le coach suisse sur le sujet. Une réponse sereine pour un entraîneur dont les supporters ne cessent de réclamer le départ.