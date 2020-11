Girondins – Mercato : un flop version GACP revient sur son calvaire à Bordeaux

Sitôt arrivé sitôt reparti... Raoul Bellanova ne sera resté que six mois aux Girondins la saison dernière. Arrivé en provenance du Milan AC, le jeune latéral est retourné en Italie, direction l'Atalanta Bergame. Prêté à Pescara cette saison, en Serie B, il est revenu sur son expérience au FCGB, sur Tutto Mercato (traduit par le site Girondins4Ever).

« Six mois désastreux »

« Je suis arrivé à Bergame après six mois désastreux à Bordeaux où j’ai pourtant beaucoup grandi en tant qu’homme plus qu’en tant que footballeur, a confié Bellanova. J’étais le dernier arrivé, mais mes coéquipiers m’ont fait sentir important dès le premier jour. Avec chaque personne de ce groupe, je suis allé m’entraîner la tête libre et je suis vraiment content des six mois que j’ai passés à Bergame. Je suis vraiment heureux car l’Atalanta peut être mon avenir et c’est ce dont quelqu’un comme moi a besoin. »

Et à Bellanova d'ajouter : « Maintenant, je voudrais bien faire les choses à Pescara cette année, continuer comme je le fais et gagner une place à l’Atalanta qui, j’en suis vraiment sûr, est le bon environnement pour moi. Maintenant, cependant, ma tête est concentrée uniquement sur mon club actuel et je dois pouvoir travailler au mieux, pour retourner à Bergame l’année prochaine et prouver ma valeur ». Positif au Covid le mois dernier, l'international Espoirs italien n'a joué qu'un match de L1 sous le maillot girondin.