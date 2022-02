ASSE, Girondins - Mercato : Guilavogui a un message pour les Verts

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Josuha Guilavogui avait quitté la Ligue 1 en 2014 après un prêt de six mois à l’ASSE, son club formateur. 7 ans et demi plus tard, il fait son retour dans le championnat de France, sous les couleurs des Girondins de Bordeaux.

Pour autant, il n’oublie pas son ancien club et témoigne tout son respect envers les supporters de l’ASSE : « Je pense que les Stéphanois m’en veulent un peu, et je comprends. Les Stéphanois sont des gens passionnés et des fois la passion l’emporte sur la raison. J’ai en mémoire ma première entrée en pro, en Coupe de France. Je rentre à Chaban Delmas à la place de Bafé Gomis qui est mon grand frère, mon mentor, peut-être que la boucle devait être bouclée ! ».

Le milieu de terrain français est prêté avec option d’achat au club bordelais. Si l’option est levée, Guilavogui signera un contrat jusqu’en 2025 avec les Marines et Blancs.

