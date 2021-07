Girondins, ASSE : le départ de Gasset s’accélère, son remplaçant à Bordeaux enfin connu ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sa dernière discussion avec Gérard Lopez n’aurait pas changé grand-chose : Jean-Louis Gasset va bel et bien quitter les Girondins de Bordeaux. Ce dimanche, Sud Ouest affirme que son départ s’est accéléré ce week-end et n’est même plus qu’une question de temps.

Après un match nul hier contre le FC Lorient (1-1) lors de la préparation estivale, l'ancien coach de l'ASSE aurait même très certainement connu sa dernière rencontre sur le banc du FCGB.« C’est désormais seulement une question de formalisation et de finalisation des discussions avec le prochain coach », indique le quotidien régional.

Reste à savoir qui sera le successeur annoncé à la tête de l'effectif des Girondins. Vladimir Petkovic - sélectionneur de la Suisse - disposerait d'une longueur d'avance même s'il devra avant toute chose se libérer de son contrat actuel avec la Nati.

