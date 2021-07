Girondins, ASSE, LOSC - Mercato : Gasset envoie un premier message fort à Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Jean-Louis Gasset est toujours l’entraîneur des Girondins de Bordeaux malgré l'arrivée de Gérard Lopez aux commandes. Et tant qu’il restera en poste, il ne se privera pas d’envoyer des messages plus ou moins directs à ses dirigeants.

Hier, le FCGB s’est ainsi défait de Bergerac pour son premier match de préparation estivale grâce à un penalty de Jimmy Briand (1-0). L’occasion pour l’ancien entraîneur de l’ASSE de signaler à son nouveau patron que son effectif était très peu pourvu sur les côtés en défense.

« On a gagné, bien défendu, on n’a pas pris de but. Les réglages vont venir petit à petit. Il y avait beaucoup d’essais, il fallait que je voie les joueurs revenus de prêt, car il n’y a que le match qui peut vous donner le vrai visage du joueur, a-t-il affirmé dans Sud Ouest. Raoul Bellanova fait partie de ces joueurs que je ne connais pas et qui jouent à un poste où on est totalement démunis. En arrière droit ou gauche, on a beaucoup de mal à faire une équipe. C’est pour ça qu’on a joué dans un certain système (3-4-3 puis 3-5-2) pour mettre ces joueurs sur les côtés et voir leurs qualités. »

Les réactions après la victoire des Girondins (1-0) en amical à Bergerac :

👉 Gasset : "Les réglages vont venir petit à petit"

👉 Koscielny : "Dans l’état d’esprit, les mecs ont répondu présent"https://t.co/GvBYk0CM3r — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) July 10, 2021