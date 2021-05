Girondins : une piste estampillée ASSE s’essouffle pour l’après Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

La liste des candidats au banc des Girondins de Bordeaux se réduit comme peau de chagrin. Après la signature de Julien Stéphan hier au RC Strasbourg, Laurent Batlles aurait aujourd’hui très peu de chances de prendre la suite de Jean-Louis Gasset.

« Laurent Batlles devrait rester à Troyes la saison prochaine, assure RMC Sport. L’entraîneur français s’est rapproché de ses dirigeants ces derniers jours pour avancer sur le mercato estival, alors que certaines sources évoquaient des tensions entre les deux parties. »

Batlles devrait rester à Troyes

S’il semble plus sceptique sur les intentions des dirigeants de l’ESTAC, Mohamed Toubache-Ter confirme cette information à demi-mots : « Ce n’est pas parce qu’on se tourne vers ses dirigeants pour avancer un match estival qu’on reste dans le club et en poste. Lors de plusieurs réunions, City Group a donné des garanties à Laurent Batlles... plus proche de rester que de partir ailleurs. »