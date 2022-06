Girondins : David Guion dévoile ses priorités du Mercato et reste confiant pour la DNCG

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur le Mercato d'été

« On a parlé de l'effectif et on était en accord sur l'idée qu'il fallait le renouveler pour les raisons déjà évoquées. On va faire un recrutement assez conséquent, même si ça va dépendre de pas mal de facteurs comme les départs et la DNCG ».

Sur les joueurs qu'il souhaite garder

« On est d'accord sur les garçons que je souhaite voir rester : on a envie de bâtir sur l'axe Ahmedhodzic – Ignatenko – Mara. Mais c'est le technicien qui parle. Je suis au courant de la situation économique. Si le club reçoit des propositions impossibles à refuser pour des garçons... Je me dois de l'accepter et je le comprends ».

Sur la possibilité d'être libéré en cas de couac à la DNCG

« C'est quelque chose que je n'ai pas du tout envisagé. Je fais totalement confiance à mon président et à l'équipe dirigeante pour aller trouver les ressources ».

Alexandre Corboz

Rédacteur