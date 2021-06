Girondins, LOSC - Mercato : premier couac de taille pour Gérard Lopez ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les premiers pas de Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux seront scrutés de près. L’Équipe, dans son édition du jour, explique ainsi qu’une réunion téléphonique s’est tenue hier entre Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, et des représentants des futurs acheteurs des Girondins de Bordeaux, ainsi que de la banque Rothschild et Frédéric Longuépée.

Gérard Lopez n'était pas sûr de participer mais il a finalement pris part aux échanges pour définir un calendrier pour la prochaine audition où il devra présenter son plan de financement et apporter des fonds. Dans le camp du repreneur, on aimerait pouvoir passer le plus tard possible.

Problème : la DNCG, qui termine normalement ses auditions vendredi, aimerait qu’elle ait lieu au plus tard au début de la semaine du 5 juillet afin, si besoin, de se laisser le temps des délais de recours devant la FFF, le CNOSF et, en dernier, le Comex de la FFF. Légalement, la DNCG ne peut recevoir Lopez que s’il est vraiment en possession du club. Or, à date, la cession n’a pas encore été signée...

