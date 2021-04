Girondins - Mercato : 3 grands clubs de Premier League sur un Bordelais ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Cela paraît improbable vu la piètre saison des Girondins de Bordeaux mais l'un des joueurs de Jean-Louis Gasset intéresse un grand club. Et même trois pour le prix d'un ! D'après le site Transfert News, qui relaye toutes les informations relatives au marché des transferts, même celles provenant des tabloïds, ce joueur serait Yacine Adli.

Chelsea, Manchester City et Arsenal suivraient les prestations de l'ancien Parisien. La source explique qu'il n'y a pas de volonté de le recruter pour l'instant mais dans le cas où il poursuivrait sa progression, les choses pourraient évoluer. Adil, qui a fustigé l'atmosphère régnant au sein du vestiaire bordelais, aimerait sans doute que l'un de ces trois clubs passe à l'attaque… si tant est que l'intérêt pour lui soit réel !

Chelsea, Arsenal and Man City are keeping tabs on Bordeaux midfielder Yacine Adli. Just interest at this stage.



Arsenal almost signed him on a free transfer a couple of seasons ago but missed out. He’s going to cost a hell of a lot more now. Really highly rated in France.