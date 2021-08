Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Sur le dossier Yacine Adli au Milan AC

« Ce n’était pas prévu. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s’aligner. Ce n’est pas fait. Mais c’est clair qu’il y a un intérêt de toutes les parties. Si on tombe d’accord ça se fera, sinon on est très heureux de garder Yacine Adli ».

Sur le dossier Toma Basic

« Dans le cas de Toma Basic, c’est le joueur et l’entourage qui avaient envie de tenter une nouvelle aventure. On ne s’y oppose pas. On a trois clubs dessus. Le joueur préfère clairement un club, et on va essayer de travailler avec eux pour que ce soit ça. Mais après, il y a deux autres offres donc il faudra faire un choix ».

Sur les pistes Vitinho et Fransergio

« Ce serait vous dire que ce sont ces deux joueurs qui vont venir, je ne vous le dirai pas (…) On laisse toujours les portes ouvertes parce que dès qu’il y a une fuite, d’autres clubs s’engouffrent (…) Ces deux joueurs sont vraiment intéressants mais ce ne sont pas des dossiers qui sont finalisés ».

Sur la suite du Mercato

« On sait qu’au milieu il faut se renforcer. Selon ce qui va se passer devant, ce sera un ou deux joueurs. Je dirais qu’il y aura encore l’arrivée de 4 à 5 joueurs, sans doute (…) On est à peu moins de la moitié de ce mercato estival. Ca dépend aussi d’un éventuel départ. Mais je pense qu’au total on sera sur 7-8 joueurs ».

Retranscription : Girondins4ever.