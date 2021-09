Girondins – Mercato : ASSE, OM... Le passif de Niang (Rennes) fait peur à Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

M’baye Niang rattrapé par son passif. L’attaquant du Stade Rennais peine à trouver une porte de sortie. Si plusieurs sources révèlent un intérêt des Girondins de Bordeaux les deux camps ne parviendraient pas à trouver un accord sur les émoluments du joueur. Ses transferts avortés à l’OM et à l’ASSE par le passé, laisse une mauvaise image, ainsi que son manque de temps de jeu au plus haut niveau depuis plus d’un an dans l’élite française ne rassurent pas. C’est en tout cas le point de vue de Julien le Bée, journaliste de GoldFM, suiveur des Girondins.

« Est-ce que c’est un joueur qui pourrait se fondre dans l’effectif ? Je n’y crois pas trop. C’est vraiment un joueur qui a eu pas mal de soucis. Ce qui m’alerte, c’est qu’il a eu plusieurs transferts récents avortés, que ce soit à Marseille, à Saint-Etienne… A chaque fois il se passe quelque chose. Il y a toujours quelque chose dans ses transferts. Et puis, je ne sais vraiment pas si un joueur qui n’a pas eu de compétition réelle depuis presque un an, s’il va réussir à être performant tout de suite. On nous dit qu’il a eu une préparation, qu’il s’est entrainé seul… J’ai peur qu’on soit déçus comme on l’a été comme Hatem Ben Arfa ou d’autres joueurs. Ce serait un pari, mais j’ai l’impression que ce serait un pari un peu raté, c’est l’avenir qui nous le dira s’il signe » - a déclaré le journaliste dans Point G - l’avant ASSE - FCGB sur les ondes de Gold FM. Ça ne s’arrange pas pour M’baye Niang… (Propos retranscrits par Girondins4Ever).