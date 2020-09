Girondins – Mercato : Bordeaux tarde à se réveiller pour Hatem Ben Arfa

Toujours sans club, Hatem Ben Arfa (33 ans) rejoindra-t-il les Girondins de Bordeaux dans les prochains jours ? Cela n'en prend pas le chemin... Si l'international tricolore peut signer dans le club de son choix et n'est pas bloqué par la date butoir du 5 octobre puisqu'il est libre, il n'est pas dit que le club au scapulaire ne s'active malgré la volonté réelle de Jean-Louis Gasset de le relancer.

Dans l'émission de Girondins Analyse de ce dimanche, l'insider Diabaté33, bien renseigné sur les arcanes bordelaises et proche de l'entourage d'HBA, s'est voulu très clair : « Il n'y a aucune discussion avec Ben Arfa. Mais c'est un joueur qui a priorisé Bordeaux pour Gasset et c'est vrai (…) Aujourd'hui, il faut qu'un club fasse le pari Ben Arfa. Bordeaux serait un bon club pour lui maintenant il n'y a pas plus... »

Sans départ offensif d'ici au 5 octobre, il est peu probable que Gasset dispose des coudées franches de la part de King Street pour finaliser ce dossier.