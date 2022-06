Girondins - Mercato : Briand confirme son départ

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En même temps que Romain Hamouma disait au revoir à l'AS Saint-Etienne, Jimmy Briand a fait ses adieux aux Girondins de Bordeaux. Pas vraiment une surprise puisque l'attaquant de 36 ans était en fin de contrat et que l'avenir du club aquitain est des plus incertains en raison de ses finances dans le rouge. Ça n'a pas empêché l'ancien Rennais de publier un message sympathique sur les réseaux sociaux dans lequel on comprend qu'il s'agit d'un choix de David Guion qu'il ne cautionne pas vraiment...

"C’est avec une certaine déception que je vous annonce que le club (le coach) ne souhaite pas me prolonger comme joueur. Comme toujours durant les quatre saisons passées aux Girondins , je me plie aux décisions et aux choix sans faire de vagues. Je voudrais remercier les supporters qui m’ont toujours témoigné une sympathie que je n’oublierai pas. Je n’oublierai pas non plus que c’est avec Bordeaux que j’ai inscrit mon 100e but en Ligue 1. Je remercie également tous mes coéquipiers et tous les gens au club. Merci à tous. La vie continue. Une page se tourne, mais le livre n’est pas fermé. Je souhaite de tout cœur que les Girondins retrouvent rapidement leur place parmi l’élite et leur souhaite une bonne continuation. À bientôt."

Pour résumer En fin de contrat, Jimmy Briand confirme qu'il ne prolongera pas avec les Girondins de Bordeaux, dont l'avenir est incertain. A 36 ans, l'attaquant sort de quatre saisons chez les Aquitains, où il n'aura inscrit que 17 buts...

Raphaël Nouet

Rédacteur