Girondins - Mercato : ce test discret que Roche a fait passer à Ben Arfa

Même si Bordeaux est son club formateur et de cœur, Alain Roche reste très attaché au PSG, où il a joué de 1992 à 1998 avant d'en être le directeur sportif. Il en suit l'actualité et se souvient forcément qu'à l'été 2016, lorsque le club de la capitale a recruté Hatem Ben Arfa, celui-ci était arrivé totalement hors de forme, avec des kilos en trop. L'aventure avait mal commencé et s'était logiquement mal terminée. Du coup, au tout début des négociations avec HBA, le désormais directeur sportif des Girondins a tenu à vérifier de lui-même que le gaucher ne s'était pas laissé aller après son aventure à Valladolid.

Ben Arfa a fait ouvrir une salle juste pour lui

« C’est Alain Roche qui a rencontré en premier « HBA », il y a une dizaine de jours, à Paris, peut-on lire dans L'Equipe de ce jeudi. Le directeur sportif des Girondins voulait juger par lui-même la silhouette du milieu de terrain. Roche a alors vu un joueur « fit », en pleine forme. Depuis août, Ben Arfa s’entraînait quotidiennement dans la capitale, avec un préparateur physique. »

« Lorsque le gouvernement a ordonné la fermeture des salles de sport, il a réussi à en faire ouvrir une privée, juste pour lui, sans contact avec personne, pour poursuivre sa préparation. Roche a été séduit et convaincu, même s’il mesure la part de risque. »