Inconstant et blessé depuis presque deux ans, Youssouf Sabaly revient en forme à six mois de la fin de son contrat aux Girondins de Bordeaux. Présent en conférence de presse, le latéral droit sénégalais a évoqué son avenir, reconnaissant être dans l'attente.

Sabaly ne sait pas où il sera dans six mois mais...

« Pour le moment, je n’ai pas encore discuté avec la direction. Je suis en contrat jusqu’à la fin de la saison. Il me reste encore six mois, et on verra ce que l’avenir me réserve. Dans le football, on ne décide pas forcément de ce qu’on souhaite, ce sont des choses qui viennent à nous en général », a-t-il glissé, se déclarant heureux à Bordeaux mais ouvert à un départ : « Je suis bien ici au club, mais si à la fin de mon contrat je n’ai pas quelque chose qui puisse me maintenir au club, un autre challenge ne me décevrait pas ».

« Je le trouve bien, je le trouve frais »

Loin de pester contre une situation qu'il ne maîtrise pas, Jean-Louis Gasset préfère de son côté en tirer le positif : « Il me semble que je retrouve le joueur que j’avais eu à Paris. Je le trouve plus en jambes. Le paradoxe, c’est qu’il arrive en fin de contrat. Ca ne lui est jamais arrivé. Mais je le trouve bien, je le trouve frais. Lui, ça le booste, il va faire six mois extraordinaires, tant mieux pour nous ». Une manière de mieux digérer un départ libre alors qu'après le Mondial 2018 le club espérait pouvoir en tirer aux alentours de 15 M€ ?