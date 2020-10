Girondins - Mercato : Costil nourrit de grands espoirs pour Ben Arfa

Recruté mercredi dernier, Hatem Ben Arfa suscite de grosses attentes aux Girondins de Bordeaux. Parce que la situation est très tendue au club entre des supporters frustrés et une direction qui ne pense qu'à réduire les coûts, parce qu'il est la seule recrue de l'intersaison, parce que le prochain match emmènera le FCGB chez le grand rival marseillais.

"On prend avec plaisir !"

Benoît Costil, qui a connu Ben Arfa dans les sélections de jeunes, a expliqué à SportACaen combien l'arrivée de l'ancien Lyonnais suscitait des attentes : “On ne savait pas trop si le club pouvait recruter alors, chaque renfort qui peut nous apporter un plus, on prend ! Le Hatem avec toutes les qualités qu’on lui connaît, on prend avec plaisir ! J’espère qu’il va nous aider à être ambitieux. J’ai été champion d’Europe U17 avec lui, je l’ai connu aussi en équipe de France A, et je sais que, s’il se sent bien, il va pouvoir se régaler et nous aider”.

Reste à faire en sorte qu'il se "sente bien" et qu'il retrouve surtout un niveau de forme intéressant, lui qui a déjà 33 ans et qui reste sur une saison quasiment blanche du côté de Valladolid…